CMEI dispensa alunos em Assis Chateaubriand e intensifica bloqueio contra escorpiões

Com o objetivo de garantir a segurança das crianças matriculadas no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Recanto Criança Sorriso, no Centro Cívico, após o aparecimento de um escorpião da espécie amarela, na tarde de segunda-feira (20), a Secretaria de Educação de Assis Chateaubriand decidiu dispensar os alunos nesta terça e quarta-feira (22), como forma preventiva.

Enquanto isso, em conjunto com as secretarias de Saúde e Serviços Urbanos, o Município realiza um arrastão de bloqueio nas proximidades para eliminar novos animais peçonhentos que possivelmente venham a ser encontrados.

Além disso, a Secretaria de Educação também está tomando outras medidas, como instalação de telas e protetores de ralos e portas no CMEI, que atende quase 300 crianças.

O escorpião foi encontrado por uma funcionária e ninguém foi atacado pelo animal.

“Vale informar aos pais que dentro da estrutura do CMEI não há abrigo para escorpiões. É muito provável que o bicho encontrado migrou de propriedades ao lado, onde, no entanto, até o final da tarde desta terça-feira, não foram encontrados outros animais da espécie nas buscas realizadas por agentes de endemias”, esclarece a secretária de Educação, Fátima Aparecida Sobral.

De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde, Fábio Fantin, infelizmente, a população ainda deixa a desejar quando o assunto é limpeza dos quintais.

“Constantemente, a Prefeitura realiza vistorias pelos bairros e nossas equipes encontram muitas residências com entulhos, madeiras e tijolos, por exemplo, que formam um ambiente ideal para proliferação de escorpiões. Isso precisa ser mudado”, apela o diretor.

Apesar de dispensar as crianças por dois dias, a Secretaria de Educação avisa que manterá atendimento no CMEI Criança Sorriso aos pais que informarem não ter com quem deixar seus filhos nesse período. As aulas voltam à normalidade na quinta-feira (23).