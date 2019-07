Clássico entre Vasco e Flamengo será disputado no Mané Garrincha

A Diretoria de Competições da CBF informou, nesta terça-feira (30), uma alteração na tabela original do Campeonato Brasileiro. O clássico carioca entre Vasco e Flamengo foi confirmado para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Anteriormente, a partida estava marcada para São Januário. A decisão foi uma opção da equipe cruzmaltina, com a concordância do time rubro-negro, da Federação de Futebol do Distrito Federal e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O jogo válido pela 15ª rodada acontece no dia 17 de agosto, às 19h.

No Brasileirão do ano passado, as equipes também se enfrentaram no Mané Garrincha e o clássico terminou empatado em 1 a 1. O Vasco ocupa a 15ª posição do Campeonato Brasileiro e já disputou outros dois clássicos na competição, com uma derrota para o Botafogo e uma vitória sobre o Fluminense. O Flamengo, por sua vez, está na terceira posição e está invictos contra os rivais cariocas, sendo um empate contra o Tricolor das Laranjeiras e a vitória na última rodada contra o Glorioso.

Confira abaixo a mudança e no documento em anexo.

Vasco da Gama/RJ x Flamengo/RJ

De: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro/RJ

Para: Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília/DF

Data: 17/08, sábado (mantida)

Horário: 19h (mantido)