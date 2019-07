Palmeiras e Vasco empatam na abertura da 12ª rodada do Brasileirão

Abrindo a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vasco se enfrentaram neste sábado (27), no Allianz Parque, e empataram em 1 a 1. O resultado ameaça a liderança do time paulista, que tem 26 pontos e pode ser ultrapassado pelo Santos até o complemento da rodada. Já a equipe carioca, com 13, aparece no 15º lugar e está cada vem mais distante da zona de rebaixamento.

O jogo

O primeiro tempo começou agitado, com o Vasco abrindo o placar logo aos dois minutos de bola rolando. Valdivia cobrou escanteio com perfeição, Marrony ganhou da marcação e marcou de cabeça: 1 a 0. O Palmeiras tentou reagir na sequência, quando Hyoran arriscou de longe, mas mandou a bola por cima. Os times seguiram criando boas chances, até que, aos 13, a bola tocou no braço de Leandro Castán e o árbitro marcou pênalti. Gustavo Scarpa cobrou firme e deixou tudo igual. Depois, a partida ficou truncada e sem grandes oportunidades de bola na rede.

Na volta do intervalo, o ritmo diminuiu, mas os dois times conseguiram criar chances de gol. Aos cinco minutos, Fernando Miguel espalmou chute de Hyoran. No rebote, Arthur Cabral chutou fraco e o goleiro do Vasco fez a defesa. Na melhor oportunidade para a equipe carioca, Pikachu cruzou da direta, Weverton cortou e, na sobra, Marcos Junior cabeceou na trave. Sem mais tempo para reações, o placar seguiu 1 a 1 até o apito final.