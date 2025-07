Verdão encara gigante inglês por vaga na semi do Mundial

Palmeiras e Chelsea voltam a se encontrar em uma partida de Mundial de Clubes. Os ingleses levaram a melhor na disputa do título do Mundial de 2021, que ocorreu no início de 2022, marcando 2 a 1. Hoje (4), a partir das 22h, no Lincoln Financial Field, os dois times disputam uma vaga na semifinal do torneio. O vencedor deste duelo irá encarar na semifinal o ganhador da partida entre Al Hilal, da Arábia Saudita, e Fluminense.

O Verdão fez o último treino com o técnico Abel Ferreira testando mudanças obrigatórias na equipe, uma vez que Gustavo Gómez e Piquerez estão suspensos e devem dar lugar a Micael e Vanderlan.