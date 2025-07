Fluminense vence o Al-Hilal e está na semifinal do Mundial

Rio de Janeiro - Nesta sexta-feira (4) o Fluminense venceu o Al-Hilal por 2 a 1 e se classificou para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O jogo, que começou às 16h (Horário de Brasília), deu o pontapé inicial nas disputas das quartas de final.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, o volante Martinelli acertou um belo chute e marcou o primeiro gol do Tricolor das Laranjeiras. A equipe brasileira foi com a vantagem para o intervalo.

Entretanto, logo no começo da segunda etapa, o brasileiro Marcos Leonardo marcou o gol de empate para o time árabe, deixando a partida ainda mais acirrada.

Aos 24 minutos do segundo tempo, o volante Hércules, que entrou no lugar de Martinelli, invadiu a área do adversário e bateu na saída do goleiro, anotando o gol da vitória do Fluminense e sacramentando a vitória por 2 a 1.