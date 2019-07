De virada, Flamengo vence clássico com o Botafogo pelo Brasileirão

O jogo

Flamengo e Botafogo fizeram um bom primeiro tempo no Rio de Janeiro. Com maior posse de bola, o time rubro-negro foi melhor tecnicamente, mas não assustou muito o adversário. O Botafogo, com uma postura correta, teve mais finalizações e saiu na frente aos 13 minutos de bola rolando. Jonathan cobrou escanteio, e Cícero pulou na primeira trave para fazer 1 a 0 para o Glorioso. O Fla passou a pressionar mais, mas seguindo sem finalizar. Até que, aos 34, Rafinha avançou pela direita e tocou para Gerson, que puxou para o meio e soltou o pé para deixar tudo igual.

Na volta do intervalo, o clássico carioca foi ainda mais agitado. O Flamengo marcou o segundo aos oito minutos, quando Gabriel acerto um belo chute de primeira para virar a partida no Maracanã. O Botafogo voltou a empatar aos 21, em ótima cobrança de falta de Diego Souza, que acertou no canto esquerdo de Diego Alves para fazer 2 a 2. O Fla, no entanto, seguiu com o domínio do confronto e deu números finais à partida aos 28 minutos. Após ótima jogada de Rafinha pela direita, o lateral tabelou com Gabriel, se livrou da marcação e tocou para Bruno Henrique só empurrar para o fundo das redes: 3 a 2.