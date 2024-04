Paraná Bom de Bola começa nesta sexta e abre o calendário de jogos oficiais do Paraná

Começa nesta sexta-feira (26) a fase regional da 4ª edição do Paraná Bom de Bola, evento que abre o calendário 2024 dos Jogos Oficiais organizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Esporte (SEES). A partir deste fim de semana, têm início as competições que ocorrem ao longo do ano: Jogos de Aventura e Natureza, Jogos Escolares, Jogos Escolares – Bom de Bola, Jogos Abertos, Jogos Abertos – Master, Jogos Paradesportivos, Jogos da Juventude, Paraná Combate, Jogos Universitários, Jogos da Integração do Idoso, além do Bom de Bola.

Competição exclusiva de futebol de campo, lançada em 2021, o Paraná Bom de Bola reúne desde atletas de base até masters (50 anos ou mais), incluindo também equipes femininas. A fase regional é disputada em dois finais de semana, de 26 a 28 de abril e de 10 a 12 de maio. A primeira etapa conta com mais de 10 mil participantes, de 208 municípios, somando 381 equipes, sendo 36 femininas.

Serão 12 cidades-sede: Campo Largo, Castro, Ribeirão do Pinhal, Florestópolis, Mandaguari, Umuarama, Boa Esperança, Lindoeste, Marmeleiro, Reserva do Iguaçu, Medianeira e Pitanga.

A terceira edição, em 2023, reuniu mais de 8 mil atletas, totalizando 327 equipes competindo, 30 delas femininas.

Segundo o coordenador do Paraná Bom de Bola, Marcelo Neves, a expectativa é de jogos de alto nível e grande presença de público. “Levaremos um evento esportivo de qualidade à população”, afirma.

PRÓXIMAS FASES – Definidos os classificados da fase regional, o Paraná Bom de Bola continua entre 25 e 28 de julho, com a fase macrorregional, que será sediada por quatro municípios: Guarapuava, Cornélio Procópio, Paraíso do Norte e Capanema. As finais estão agendadas para duas datas, de 12 a 15 e 27 a 29 de setembro, em Arapongas.

Fonte: AEN