Fla e Palmeiras de olho na liderança da Libertadores

Três times brasileiros entram em campo na noite desta quarta-feira (24) pela Libertadores de América. Enquanto o Botafogo joga em casa contra o Universitário em busca dos primeiros pontos, Flamengo e Palmeiras entram em campo de olho na liderança de seus grupos e de ficarem um pouco mais próximos de uma vaga para a próxima fase. A rodada marca a metade da fase de grupos.

O Flamengo tem uma missão difícil. Vai enfrentar o Bolívar, às 21h30, no Estádio Hernando Siles. Poucos times brasileiros venceram jogos lá. Além do time boliviano, que é o líder do grupo, ainda tem a altitude como adversário. Por isso, o time brasileiro adotou o esquema padrão de ficar em Santa Cruz de la Sierra até horas antes do jogo e minimizar os efeitos dos 3.600 metros.

Apesar da importância do jogo e das prioridades afirmadas pelo técnico Tite, o time fica sem sete jogadores considerados titulares por conta do desgaste físico – Arrascaeta, Pero, Allan, Léo Pereira, Varela, Ayrton Lucas, Pulgar – além de Everton Cebolinha que se recupera de lesão na panturrilha.

O Verdão

Líder do grupo F, o Palmeiras tem um confronto direto com o Independiente del Valle, às 21h30, em Guayaquil. As duas equipes estão com quatro pontos. Apesar das queixas sobre desgaste físico e pouco tempo para treino, Abel Ferreira não deve poupar. O treinador levou 26 jogadores na viagem ao Equador. Rômulo tem chance de entrar no meio-campo.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras