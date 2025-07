Apesar do bom jogo, Serpene perde nos acréscimos e deixa G4

O FC Cascavel foi valente, teve uma atuação sólida fora de casa, mas acabou castigado no fim e perdeu por 1 a 0 para a Inter de Limeira, neste sábado (5), pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O gol do time paulista saiu nos acréscimos, em uma das poucas falhas defensivas da Serpente na partida.

Com a derrota, o Cascavel caiu para a quinta posição do Grupo A7, com 14 pontos, um atrás do Goiatuba, que empatou na rodada. Restando apenas três rodadas para o fim da primeira fase, a equipe paranaense saiu da zona de classificação e agora precisa reagir para seguir sonhando com a vaga na próxima fase.

Mesmo fora de casa, o time comandado por Tcheco adotou uma postura competitiva desde o início. Com marcação forte no meio-campo e linhas compactas, o FC Cascavel conseguiu neutralizar a principal arma da Inter de Limeira: a posse de bola em velocidade. Além da consistência defensiva, a equipe criou chances claras em contra-ataques bem executados.