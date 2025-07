Liga Nacional: Cascavel Futsal goleia o Dracena e volta a vencer em casa

Cascavel - O Cascavel Futsal voltou a mostrar força dentro de casa na Liga Nacional de Futsal (LNF). Na noite deste sábado (5), no Ginásio da Neva, a Serpente Tricolor venceu o Dracena por 7 a 2, em partida válida pela 11ª rodada da competição, e conquistou uma atuação convincente diante da sua torcida.

Apesar do bom início da equipe da casa, quem abriu o placar foi o Dracena, aos 10 minutos do primeiro tempo, com Willian, após jogada ensaiada de bola parada. Mesmo em desvantagem, o Cascavel não se abateu e buscou o empate em uma jogada de muita insistência. Após finalizações de Paulo Felipe e Bazzinho, Lucão aproveitou o rebote do goleiro para empatar.

Virada

A virada veio logo na sequência. Carlão avançou com a bola e encontrou Paulo Felipe livre, que não desperdiçou: 2 a 1. A equipe cascavelense ainda teve outras oportunidades, mas o primeiro tempo terminou com a vantagem mínima.

Susto e reação

Na volta do intervalo, o Dracena empatou com Etinho, completando cruzamento no segundo pau. No entanto, a resposta do Cascavel foi imediata: Carlão roubou a bola e acionou Zequinha, que finalizou com precisão para colocar novamente os donos da casa em vantagem.