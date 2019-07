Comentarista rebate torcedores do Botafogo e causa polêmica na rede

O comentarista Mauro Cezar Pereira, dos canais ESPN, virou uma ‘persona non grata’ entre os botafoguenses. Após a vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 3 a 2, neste domingo, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão, o jornalista rebateu as reclamações dos alvinegros e ressaltou que houve erros de arbitragem para os dois lados.

– Arbitragem péssima no Maracanã, concordo com o Botafogo sobre a não expulsão de Cuéllar. No gol de Cicero, árbitro deveria impedir a cobrança de escanteio devido ao empurrão de Carli em Bruno Henrique. Solada do argentino em Lucas Silva, na área, também foi ignorada – disse Mauro.

– Rafinha mereceu o segundo cartão amarelo, mas o primeiro foi exagerado, assim como os dados para Gabigol e Gabriel, um de cada time. Claro que o Botafogo tem razão ao se queixar da não expulsão de Cuéllar, mas há reações exageradas, como sem os alvinegros fossem sempre vítimas, não é bem assim – completou o comentarista.

Os comentários do jornalista em sua rede social gerou irritação dos torcedores do Botafogo. Após receber alguns xingamentos, ofensas e ameaças, Mauro Cezar criticou a postura dos alvinegros.

– Se certos botafoguenses tivessem disposição para ir aos jogos do time como têm para virem aqui me ofender por não concordar com todas as queixas dos alvinegros sobre a arbitragem deste domingo, o Botafogo estaria em situação bem melhor. Um clube grande e tradicional, que já foi prejudicado e beneficiado por erros de árbitros, inclusive em finais, mas que tem parte da torcida adepta da vitimização. Tratam erros contra o time como se jamais ocorresse o inverso, como se nunca fossem beneficiados pelo apito – rebateu Mauro, que ressaltou que esse tipo de comportamento ‘apequena o clube’.

– Quando há erros contra o Botafogo isso é transformado numa gritaria imensa, especialmente em redes sociais. O grito que falta na arquibancada, onde raramente (ou nunca) esses alvinegros aparecem. E querem exigir que todos engrossem integralmente a habitual vitimização. Esse tipo de comportamento alimenta a gozação dos rivais e apequena o clube. Falta altivez a esses torcedores, que ficam à distância, que abandonam o time. Quem nunca vai ao estádio deveria fazer uma reflexão. Afinal, o que vocês fazem pelo Botafogo? Reclamam em rede social? – finalizou.

Fonte: Lance