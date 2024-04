Saiba quem foi o rapaz assassinado durante culto evangélico

O rapaz que foi assassinado dentro de uma igreja evangélica na noite de sexta-feira (23), em Cascavel, foi identificado como Maylon Tavares da Cruz, 23 anos.

Como aconteceu o crime?

Segundo informações repassada pela polícia, o rapaz estava participando de um culto, em uma igreja evangélica no Bairro Periolo, em Cascavel, quando duas outras pessoas chegaram ao local em uma motocicleta. Um dos ocupantes desceu do veículo e entrou no templo religioso e realizou diversos disparos de arma de fogo contra Maylon. Os demais fiéis que estavam acompanhando o culto não foram atingidos.

Socorristas do Siate chegaram a ser acionados, no entanto, a vítima já se encontrava em óbito. Diversas cápsulas foram encontradas no local.

Dentro do veículo da vítima, um Dodge Journey, os policiais encontraram uma pistola 9 milímetros municiada.