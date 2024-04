Confira o elenco completo do FC Cascavel para a disputa da Série D

O FC Cascavel estreia na Série D do Campeonato Brasileiro no sábado (27), contra o Avenida, do Rio Grande do Sul, na casa do adversário.

A intertemporada da Serpente entre o Campeonato Paranaense e o início da Série D está na reta final. Os treinos desta semana contam com a participação de todos os dez reforços.

Goleiros

Neneca

Alan Bernardon

Lateral-direito

Leandro Silva

Lateral-esquerdo

Martinelli

Zagueiros

Rodolfo Filemon

Everton Sena

Volante

Victor Hugo

Meia

Robinho

Atacantes

Peu

Juninho

O Cascavel treinou do dia 8 até o dia 19 deste mês em Londrina, onde teve quatro jogos-treino, contra o Tubarão, Paranavaí, Laranja Mecânica e o Apucarana. A Serpente saiu vitoriosa nos quatro desafios.

Agora, com o plantel completo, encara a última semana de treinos antes do início da competição nacional.

A Série D começa no sábado (27) e o desafio do Cascavel será em Santa Cruz do Sul, no Estádio dos Eucaliptos, a casa do adversário Avenida. A partida começa às 15h30.