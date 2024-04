Ana Paula Vergutz e Vagner Souta, Atletas de Cascavel, conquistam vagas para as Olimpíadas

Atletas do CRC (Clube de Regatas Cascavel), Ana Paula Vergutz e Vagner Souta conquistaram vagas para o Brasil nos Jogos Olímpicos Paris 2024 ao subirem no pódio no Campeonato Pan-Americano de Canoagem Velocidade e Qualificatória Olímpica, que está sendo realizado em Sarasota, nos EUA.

Ana Paula ficou com a medalha de prata na final do K1-500m nesta quinta-feira (25), um dia depois de Vagner ter conquistado a medalha de bronze no K1-1000m em Sarasota.

Os atletas cascavelenses agora aguardam a convocação para mais uma edição olímpica, a terceira de Souta, depois de Rio 2016 e Japão 2020, e a segunda de Vegutz, depois dos Jogos no Brasil há oito anos.

Fonte: Assessoria