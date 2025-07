Obra na 163 quase tira título de Cascavel nos Jogos Abertos

Planalto – Quem disse que um WO não pode ter emoção?

O título do basquete feminino na fase regional dos Jogos Abertos que está sendo realizada em Planalto e Capanema ficou com a cidade de Cascavel, mas por apenas três minutos a região não ficou sem um representante para a macrorregional.

Com duas equipes inscritas, Cascavel e Guaraniaçu, o título deveria ser decidido em uma melhor de três jogos. Acontece que as equipes foram surpreendidas por obras da empresa concessionária da rodovia BR163, e a viagem que deveria durar cerca de 1h30, levou mais de quatro horas.

As cascavelenses chegaram ao ginásio quando faltavam apenas três minutos para a arbitragem determinar o WO duplo.

“Ainda dá tempo, né?”, perguntavam as atletas ao entrarem no Ginásio Arnaldo Busato, em Capanema.

Ao receberem a resposta positiva, ficaram aliviadas e apenas aguardaram o término do tempo para confirmar a ausência das adversárias e ficarem com a vaga para a próxima fase.