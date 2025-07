Stein Cascavel Futsal domina a temporada 2025 com 59 gols marcados

Cascavel - Mais do que elenco, uniforme ou comissão técnica, o que realmente consolida uma equipe de futsal são os objetivos em comum e o comprometimento com o resultado. A união em torno de uma meta clara faz a diferença dentro e fora da quadra. Com essa visão, o Stein Cascavel Futsal se destaca pelo melhor desempenho da temporada nas competições do Campeonato Paranaense e da Liga Nacional de Futsal Feminino (LFF).

A equipe lidera os dois campeonatos com os melhores números de ataque e defesa. No Paranaense, o Stein soma 24 gols marcados e apenas quatro sofridos. Na LFF, os dados são ainda mais expressivos: 35 gols anotados e apenas seis sofridos, mantendo o time cascavelense na liderança isolada.

Sistema defensivo

Esse desempenho é fruto de uma preparação constante e de um grupo que trabalha com disciplina e foco. A goleira Bianca Castagnaro aponta o dia a dia como chave para os bons resultados.

“O segredo é o trabalho diário, a cobrança interna que cada uma tem para melhorar e não tomar gol. Claro que às vezes acontece, porque não somos invencíveis, mas sabemos que o nosso dia a dia de treinos e a dedicação nos dão confiança para isso”, explica.

Ela também destaca a importância da análise dos adversários e da aplicação tática dentro de quadra. “Fazemos muitas análises dos times que vamos enfrentar, mas também seguimos nossos próprios conceitos de defesa para minimizar os erros. É um trabalho que exige treino constante e muita comunicação”, completa a goleira.

Ataque consolidado

No ataque, o Stein também vem se destacando. Luana, uma das artilheiras da LFF, contribuiu com gols importantes, mas reforça que os números individuais são consequência do trabalho coletivo.