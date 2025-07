Contra o líder, Serpente tenta reencontrar caminho da vitória

Cascavel e Paraná - Após quatro empates consecutivos na Série D do Campeonato Brasileiro, o FC Cascavel entra em campo neste sábado (5) em busca da recuperação. A equipe enfrenta a Inter de Limeira, às 16h, no Estádio Major Levy Sobrinho, pela 11ª rodada da competição. De olho na classificação, a Serpente Aurinegra sabe que precisa vencer para seguir no G4 do Grupo 7, pois o Cianorte “está na cola” com apenas um ponto a menos e joga em casa neste fim de semana.

Semana cheia

O técnico Tcheco teve a semana livre para trabalhar com o elenco, recuperar atletas e ajustar a equipe para o confronto decisivo. A preparação intensa foi voltada a corrigir falhas das últimas rodadas e dar mais agressividade ao time, que empatou as últimas quatro partidas e viu a briga pela vaga na próxima fase ficar mais acirrada. O comandante realizou trabalho de finalização com o time para “afiar” a pontaria. A Serpente marcou apenas três gols nos últimos quatro jogos.

Ponto a ponto

O FC Cascavel inicia a rodada na 4ª colocação do grupo, com 14 pontos, mesma pontuação do Goiatuba, que está em 3º. A diferença para o Cianorte, 5º colocado, é de apenas um ponto. Um tropeço fora de casa pode custar a posição no G4 e deixar a Serpente fora da zona de classificação restando apenas três jogos para o fim da primeira fase.