Terminar a corrida no pódio, ver o companheiro de equipe campeão e ajudar a montadora Mercedes-Benz a vencer o título das fabricantes. Essa é a lista de objetivos do paranaense Wellington Cirino para a última etapa da Copa Truck, que será disputada domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Integrante da equipe AM Motorsport, Cirino sabe que terá o papel de fiel escudeiro, ao lado de Débora Rodrigues, para o chefe de equipe André Marques, vice-líder do campeonato.