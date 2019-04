Circuito Ciclístico Itaipu será neste sábado (27). Inscrições estão abertas

A Itaipu Binacional volta a receber ciclistas da comunidade para uma nova edição do Circuito Ciclístico, que oferece um tour sobre duas rodas nas áreas da usina. O evento, originalmente marcado para o domingo (28), teve sua data alterada e será realizado neste sábado (27), às 16h. O passeio é gratuito, mas possui um limite de 200 vagas.

Para participar, e não perder a oportunidade de contemplar o pôr do sol na hidrelétrica, é necessário fazer a inscrição pelo link: https://goo.gl/forms/DQPAq26epZ2xNp9V2.

O ponto de partida do percurso, com cerca de 20 km e nível intermediário de dificuldade (com subidas e descidas), será na Barreira de Controle da Itaipu. Ao longo do trajeto, os participantes irão passar pelos principais pontos turísticos da margem brasileira, como o Mirante Central, vertedouro e o Porto Kattamaram.

A idade mínima para participar é de 10 anos completos, desde que acompanhados dos pais ou responsável legal.

Regulamento

É importante ficar atento às regras de participação anexadas ao formulário de inscrição. Vale destacar a obrigatoriedade do uso de capacete e da apresentação, na Barreira de Controle de Itaipu, de um documento de identificação com foto.

As bicicletas devem seguir em comboio, e por conta do funcionamento normal da hidrelétrica, é essencial respeitar as sinalizações de trânsito dentro da empresa. A realização é da Assessoria de Turismo da Itaipu Binacional.

A Itaipu

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, mais de 2,6 bilhões de MWh. Em 2016, a usina brasileira e paraguaia retomou o recorde mundial anual de geração de energia, com a marca de 103.098.366 MWh. Em 2018, a hidrelétrica foi responsável pelo abastecimento de 15% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 90% do Paraguai.