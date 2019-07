Cianorte quebra tabu e é campeã

Cianorte – A equipe de Cianorte quebrou a hegemonia das equipes catarinenses no futsal feminino. As meninas conquistaram o titulo tão sonhado da Supercopa, derrotando a equipe Female de Chapecó por 2 x 0.

O jogo foi equilibradíssimo, com chances para ambos os lados. Como a primeira partida disputada em Chapecó (SC) o placar foi de 3 a 3, a decisão ficou em aberto, sendo necessário uma vitória simples para conquistar a vaga na Libertadores. No duelo final, somente nos segundos finais a equipe da casa garantiu o título, com gol de Nega e Vanessa para o delírio do torcedor que lotou o ginásio Tancredão.

A vitória garante ao Cianorte a missão de representar o Brasil e o Paraná na Copa Libertadores da America ainda este ano.

Nas cinco edições existentes da Taça Libertadores, os títulos ficaram com as equipes do estado de Santa Catarina.