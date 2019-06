China acelera importação de carne suína

As importações de carne suína registraram alta de 62,6% no último mês de maio, segundo informou o Departamento de Alfândegas da China. O volume representa 187,4 mil toneladas adquiridos pelo país asiático. Nos primeiros cinco meses do ano, o país já comprou 658,2 mil toneladas de carne suína.

Já as importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 556,2 mil toneladas em maio deste ano, volume 45,4% maior que o adquirido em igual mês do ano anterior. A despesa com a importação do produto aumentou 53%, atingindo US$ 1,56 bilhão no mês de maio. No acumulado do ano, o país asiático importou 2,2 milhões de toneladas, aumento de 23% em relação ao comprado em igual intervalo de 2018.