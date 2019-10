CHAMPIONS | Messi marca e Barça vence em Praga

O Barcelona venceu o Slavia Praga por 2 a 1 hoje, ontem (23), na República Tcheca, e assumiu a liderança do Grupo F da Liga dos Campeões. Boril marcou pelos tchecos, mas o time espanhol contou com gols de Messi e Olayinka (contra) e, na tabela, foi beneficiado pelo triunfo da Inter de Milão sobre o Dortmund, por 2 a 0. Com estes resultados, o Barça chegou a sete pontos e é o novo primeiro colocado do grupo. O Borussia Dortmund tem quatro e, agora, está empatado em pontos com a própria Inter, mas sofre com a desvantagem no saldo de gols. O Slavia Praga é o lanterna, com um ponto.