Champions de volta: Liga dos Campeões dá início à fase de grupos

Zurique – Depois de três meses de espera, a Liga dos Campeões está de volta de forma oficial e a primeira rodada da fase de grupos começa nesta terça-feira, com grandes confrontos entre as maiores equipes do Velho Continente. Destaque para o duelo do atual campeão Liverpool, que às 16h (de Brasília) estreia na competição contra o Napoli, fora de casa, pelo Grupo E. O jogo terá transmissão exclusiva no Facebook do Esporte Interativo.

No mesmo horário, mas pelo Grupo F, o poderoso Barcelona, que ainda não sabe se terá Lionel Messi em campo, estreia contra o também poderoso Borussia Dortmund, na Alemanha, em um dos jogos mais esperados desta primeira fase. O jogo terá transmissão da TNT.

Semifinalista da última edição da Champions, o Ajax quer repetir a dose, e começa sua caminhada na fase de grupos em casa contra o Lille, vice-campeão francês. O jogo terá transmissão do Space, a partir de 16h.

Os outros duelos desta terça são Inter de Milão x Slavia Praga e Lyon x Zenit, ambos às 13h55; e Chelsea x Valencia, FC Red Bull Salzburg x Racing Genk e Benfica x Red Bull Leipzig, às 16h.

Amanhã

Amanhã serão outros oito jogos pela rodada de abertura da fase de grupos da Champions, sendo dois às 13h55: Galatasaray x Club Brugge e Olympiacos x Tottenham. Os demais confrontos serão às 16h: PSG x Real Madrid, Bayer Leverkusen x Lokomotiv Moscou, Atlético de Madri x Juventus, Bayern de Munique x Estrela Vermelha, Shakhtar Donetsk x Manchester City e Dínamo Zagreb x Atalanta.