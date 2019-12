CENTRO DE ESTÉTICA E COSMÉTICA: Qualidade na educação e na prestação de serviços

Saúde é muito mais do que ausência de doença. Cristiane Joana Busatta aprendeu isso e agora busca cuidados que impactam em seu bem-estar. E foi no Centro de Estética e Cosmética da Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Toledo, que ela encontrou o que precisava. “Este ano percebi que envelheci e resolvi me cuidar. Já faz 11 semanas que venho aqui, achei maravilhoso! Sou muito bem tratada, as meninas [acadêmicas] são um carinho só e eu sou outra pessoa”, conta.

Assim como Cristiane, várias outras pessoas usufruíram dos serviços oferecidos pelo projeto do curso de Estética e Cosmética, que neste ano reuniu cerca de 60 acadêmicos em atividades de estágio supervisionado. Foram cerca de 170 atendimentos semanais, em tratamentos de estética corporal, facial, capilar e terapias alternativas.

“Qualidade é a palavra que define nossos serviços”, frisa a coordenadora do curso de Estética e Cosmética, professora Karin Wrasse. “Temos equipamentos modernos e usamos só produtos de primeira linha”, avisa. “É um projeto de extensão muito importante, que reúne estudantes repletos de conteúdo e professores habilitados e, por isso, o resultado é certo”, acrescenta.

O espaço também serve de instrumento educacional, onde os acadêmicos colocam em prática as teorias estudadas em sala de aula. “É uma experiência muito boa! Passamos por todas as áreas, conhecemos clientes de perfis diferentes e saímos mais bem preparados para atuar no mercado de trabalho”, conta a acadêmica Bruna Mendes.