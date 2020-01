Castramóvel começará atendimentos gratuitos nesta segunda-feira (3)

Um micro-ônibus totalmente transformado num centro cirúrgico. Assim, é o Castramóvel, o veículo que começará a operar nesta segunda-feira (3), em Cascavel. O objetivo é realizar a castração gratuita de cães e gatos do Município. A ação que vai inaugurar o projeto será realizada no Bairro Guarujá, às 8h30, precisamente na Rua Gralha Azul esquina com Rua Samambaias.

Nessa ação inédita na segunda-feira, espera-se castrar 15 animais. O procedimento cirúrgico em si dura cerca de 20 minutos. No entanto, há a medicação pré-anestésica, que tem o período de latência, indução e intubação orotraqueal, ou seja, essa fase pode levar até 40 minutos.

Seguindo a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o Castramóvel conta com centro cirúrgico, sala de recuperação, sala de preparo, autoclave, aparelhos de anestesia inalatória, monitor multiparamétrico, entre outros, tudo para garantir a segurança e o bem-estar do animal. Dentro do micro-ônibus, uma equipe técnica e especializada irá realizar os procedimentos. O corpo clínico é formado por três médicos veterinários, enfermeiros, além de voluntários.

Para o gerente de vida silvestre e bem-estar animal, o veterinário Rodrigo Neca, o Castramóvel é um serviço que vem para somar ao projeto de controle populacional de animais, visto que já há o trabalho de 5 clínicas veterinárias credenciadas do Município realizando esse tipo de procedimento em Cascavel.

Segundo ele, até o fim deste ano, estima-se que somente as clínicas realizem 10 mil castrações gratuitas, enquanto o veículo deve alcançar de 1,5 mil a 2 mil procedimentos em 2020. “O Castramóvel é mais uma ferramenta para controlar esse crescimento populacional dos animais. O intuito é levar esse serviço para os bairros mais afastados da cidade e nas áreas rurais, pois mesmo o Município tendo esse programa das castrações gratuitas nas clínicas, fica muito difícil para uma parte da população levar esse animal, seja por questões de transporte, de trabalho, ou outros, e é aí que entra o Castramóvel, que vai até essas regiões para atender essa demanda”, detalha.

O serviço é destinado a pessoas carentes e que moram em bairros que fazem parte do Território Cidadão ou que já tenham o Cadastro Único. “O trabalho é fornecido justamente à população que não teria condições de arcar com o procedimento, a medicação e os cuidados”, pontua Rodrigo, reforçando que o Castramóvel ficará no bairro até zerar a demanda.

Quais serão os animais castrados?

Para que animal seja submetido à cirurgia, ele necessariamente tem que ter um responsável legal, uma vez que o paciente precisará de cuidados no pós-operatório e precisa estar de jejum por até 8 horas. No entanto, isso não impede que o cascavelense pegue um animal de rua e se responsabilize por cuidar dele. Após a cirurgia, o animal deverá ficar em repouso e necessitará de antibióticos e anti-inflamatórios que serão fornecidos pelo Município, além de roupa pós-cirúrgica para evitar qualquer inflamação por questão de lambedura. Caso o animal passe por alguma intercorrência cirúrgica, deverá ser levado até uma das clínicas credenciadas do Município para atendimento.

Os benefícios para o animal

Além do controle populacional, a castração é uma questão de saúde pública, uma vez que alguns dos cães podem transmitir doenças para os humanos. Para o animal, a castração também traz benefícios, para as fêmeas, por exemplo, há redução quase 100% a chance de desenvolver neoplasias mamárias. Quanto aos machos, há o controle de agressividade. No geral, há um aumento de longevidade e prevenção de doenças.