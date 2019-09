Cascavel tenta encerrar tabu contra o Pato Futsal

Cascavel – Líder da Série Ouro do Paranaense com oito pontos de vantagem para o segundo colocado, o Pato Futsal é o time a ser batido no Estadual 2019. Vem de nove vitórias seguidas, tem o melhor ataque, uma das melhores defesas do campeonato e venceu quase todos os candidatos ao título. Quase porque não conseguiu triunfar diante do Cascavel, que nesta terça-feira, às 20h05, no Ginásio Dolivar Lavarda, visita Pato Branco disposto a encerrar um longo tabu.

Em 11 confrontos nas últimas três temporadas, contando jogos amistosos e por Série Ouro e Liga Futsal, a Serpente venceu apenas um: 3 a 1, na Neva, pelo returno do Estadual 2017. Antes, naquele ano, no qual ficou de fora da LNF, havia sido derrotado por 4 a 0 em Pato Branco, pelo 1º turno da Ouro.

No ano passado foram outros cinco confrontos, todos com vitória do Pato, sendo duas em amistosos (3 a 1 no Dolivar Lavarda e 4 a 0 na Neva), duas pelo Paranaense (2 a 0 no Oeste e no Sudoeste) e uma pela Liga (4 a 2 na Neva).

Este ano os rivais já ficaram frente a frente quatro vezes, sendo apenas dois valendo pontos, e nos quais o Pato somou 4: venceu pela Liga Nacional (2 a 0), em abril, e empatou (1 a 1) pelo 1º turno da Série Ouro, em junho, ambos no Ginásio da Neva. Antes, em amistosos, os cascavelenses empataram (2 a 2) em casa e foram derrotados (2 a 1) como visitantes.

O time

Para este compromisso, o técnico Cassiano Klein já não conta com ala Pedala, que ontem se apresentou à seleção brasileira sub-23 que disputará a Liga Sul-Americana de amanhã a domingo em Rosário, na Argentina. Além dele, Wilsinho segue fora, lesionado. Já Edimar e Rabisco, que eram dúvida, treinaram normalmente ontem e não preocupam para o jogo.