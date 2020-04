Cascavel suspende temporariamente a 2ª etapa da vacinação contra a gripe

A população de Cascavel está ciente da importância da imunização e compareceu em peso na 2ª etapa da Campanha de Vacinação contra a Gripe. Ao todo, 8 mil doses foram aplicadas na população em geral, sendo 1,8 mil na Blitz da Vacina. Além disso, 2,3 mil foram destinadas ao sistema prisional.

Dessa forma, os estoques do Município foram zerados e, portanto, a campanha será suspensa temporariamente até chegar uma nova remessa de vacinas, que é de responsabilidade do Ministério da Saúde. A expectativa é vacinar 29 mil pessoas nesta segunda fase da campanha. O governo federal ainda não definiu uma data para entrega de mais doses.

21 PONTOS

A vacinação nesta sexta-feira (17) ocorreu em 21 pontos, incluindo nove no interior. Em todos os pontos, os munícipes foram orientados a usarem máscaras e também manterem distância na fila, visando evitar aglomerações por conta do novo coronavírus.

O Município ainda retomou a Blitz da Vacina, uma vez que ela foi aprovada pela população na primeira fase da campanha. “Foi um sucesso. A equipe de saúde estava mobilizada para atender nossos cidadãos. Como o atendimento foi realizado nos carros, não houve aglomeração de pessoas”, disse a coordenadora do PMI (Programa Municipal de Imunização), Cristina Carnaval.

A Blitz da Vacina, que ocorreu no Centro de Convenções e Eventos, também contou com o apoio do Comboio da Saúde. A unidade móvel tem toda a estrutura adequada para o armazenamento das doses de influenza e também serviu de espaço para a vacinação das pessoas que chegaram a pé no local.

PÚBLICO-ALVO

Nesta fase da campanha, que tem até o dia 9 de maio para ser encerrada, o público-alvo é formado por doentes crônicos, pessoas com condições clínicas especiais, profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários e detentos do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa, caminhoneiros e motoristas e cobradores do transporte coletivo.

ÚLTIMA FASE DA VACINAÇÃO

Por fim, a terceira e última fase da campanha ocorrerá de 9 a 22 de maio. Nessa etapa, devem ser imunizadas as crianças com idade a partir de seis meses a seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, professores da rede pública e privada, portadores de deficiência, pessoas com idades de 55 a 59 anos 11 meses e 29 dias.