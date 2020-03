Cascavel prevê a marca de R$ 1 bilhão de investimentos na saúde até fim de 2020

A saúde pública de Cascavel figura entre as melhores do Brasil. São 13 Unidades Básicas, 30 Unidades de Saúde da Família, três farmácias básicas e três Unidades de Pronto Atendimento que, juntas, formam os pilares da saúde primária do Município e impulsionaram Cascavel ao posto de 16ª cidade com a melhor saúde pública do País, conforme o estudo da consultoria Macroplan, publicado pela Revista Exame.

Para se chegar a esse posto, a administração pública colocou a saúde como prioridade e tem como objetivo chegar a 100% da cobertura na atenção básica, hoje o percentual é de 76%, em 2016 era de 55,1%, destaca o prefeito Leonaldo Paranhos. “Os números da saúde retratam o retorno do que investimos e ainda tem muito mais. Até o fim de 2020 prevemos a marca de R$ 1 bilhão de investimentos na saúde de Cascavel”, refere-se o prefeito ao total de investimentos.

A informação foi dada durante a apresentação dos dados da saúde na Escola de Governo, realizada nesta terça-feira (3), na Prefeitura. O secretário de Saúde, Thiago Stefanello, pontuou os destaques dos últimos três anos da gestão. “É uma prestação de contas de todas as obras e ações, demonstrando toda a eficiência da gestão da saúde nesses anos e também a transparência. Um dos destaques é a ampliação das equipes da Saúde da Família, que em 2016 eram 27 e hoje são 49 equipes. Cascavel é o município que mais avançou na cobertura da atenção primária do Brasil, e isso com certeza traz mais qualidade no atendimento à população. Os dados deixam claro quanto Cascavel avançou e o que mostra essa eficiência é a redução de mortalidade das UPAs, hoje temos o menor índice de óbitos da história de Cascavel”, detalhou o secretário, ressaltando que os óbitos nas UPAs caíram de 281 em 2016 para 183 em 2019, uma redução de 34,8%, apesar do crescimento nos atendimentos: são cerca de 800 por dias nessas unidades.

O chefe da 10ª Regional de Saúde, João Avanci, o representante da Câmara de vereadores, Romulo Quintino, secretários municipais e servidores participaram do evento.

NOVAS UNIDADES

A Escola de Governo não só apresentou o balanço do que foi feito, como também já mostrou quais serão os próximos investimentos para Cascavel. Foram assinadas as ordens de serviço para a construção da USF Morumbi, no valor de R$ 1.999.999,54, a reforma e ampliação da USF de Juvinopólis com o custo de R$ 1.183. 005,38, e a construção da USF Guarujá com investimentos de R$ 1.914.996,16.

Somado a isso, foi anunciada a licitação para a Construção do Complexo de Atenção à Saúde do Floresta e apresentado o acompanhamento das unidades que estão em plena obra, como o Cisop, USF Tio Zaca, USF Santo Inácio, USF Cancelli, USF Los Angeles, USF Rio do Salto, USF Cidade Verde, e as ampliações das UPAs Tancredo e Brasília.

Vale destacar que em breve Cascavel contará com o Hospital de Retaguarda, que contará com 28 leitos de enfermaria clínica, 10 leitos de UTI, ambulatório e Ortopedia.

Além disso, durante o evento foram anunciados também a Assinatura do Decreto que dispõe sobre o Comitê Intersetorial de Prevenção e Controle de Acidente de Trânsito e assinatura do Decreto que dispõe sobre a Emergência no âmbito da saúde pública em razão do risco de surto do novo Coronavírus (Covid-19).

O Município conta hoje com 252 médicos atuando nos atendimentos aos cascavelenses e para somar a esse time serão contratados 20 novos profissionais, conforme assinatura realizada na Escola de Governo.

Balanço

Desde o surgimento do PSF em 1994 até 2016, foram 22 anos, e nesse período Cascavel implantou apenas 27 equipes de ESF. Já na Gestão 2017 – 2020 do Prefeito Paranhos, em 03 anos, foram implantadas 22 equipes de ESF, tendo o maior avanço do país em termos de cobertura.

Desde 2016 até 2019, a ampliação nos atendimentos de saúde pública é notória. As consultas médicas nas USF aumentaram 91,8%, na atenção primária 46,5%, nos atendimentos odontológicos 110% e nas UPAs 46,8%.