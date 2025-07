Brasil é o 3º país com mais animais de estimação no mundo

Brasil e Paraná - Com uma população estimada em 160,9 milhões de animais de estimação, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de países com maior número de pets. Cães, gatos, aves, peixes, répteis e pequenos mamíferos estão presentes em milhões de lares brasileiros, o que evidencia a importância de políticas públicas voltadas à saúde, proteção e bem-estar animal.

No Paraná, esse cuidado é reforçado durante o Julho Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a causa animal, instituído pela Lei Estadual nº 19.472/2018, de autoria do deputado Cobra Repórter (PSD).

Julho Dourado: mês de conscientização e responsabilidade

A campanha Julho Dourado busca promover ações essenciais para a saúde animal, como vacinação, prevenção de doenças, consultas veterinárias, higiene e alimentação adequada. Além disso, incentiva a adoção de animais abandonados e o combate aos maus-tratos.

“Os animais não têm quem os defenda, não têm noção da maldade humana. É nossa responsabilidade cuidar, proteger e garantir que tenham seus direitos respeitados”, afirma o deputado Cobra Repórter.

Mudanças no perfil dos pets e dados impressionantes em Curitiba

A urbanização e a verticalização das cidades vêm transformando o perfil dos lares com pets. Segundo dados da Abinpet e do Instituto Pet Brasil, os cães ainda lideram (62,2 milhões), mas cresce a preferência por animais menores e mais independentes, como aves ornamentais (42,8 milhões) e gatos (30,8 milhões).

Em Curitiba, os números também impressionam:

1 cão para cada 3 habitantes

1 gato para cada 9 pessoas

584.661 cães e 185.379 gatos no total

Dados do Censo Animal 2023, realizado pela prefeitura, revelam ainda que 13% dos cães vivem parcialmente soltos nas ruas, somando 76 mil animais. Cerca de 17 mil cães estão em situação de rua. Entre os gatos, 69 mil (37% do total) também têm acesso à rua sem supervisão. A pesquisa tem 95% de nível de assertividade.

Campanha envolve todo o Paraná com ações educativas e preventivas

O Julho Dourado está incluído no Calendário Oficial de Eventos do Paraná e movimenta o estado com diversas ações: