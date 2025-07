Informe da Redação

Relatora acompanha Marcio Pacheco

Brasil - A deputada estadual Marcia Huçulak, relatora do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná , apresentou parecer favorável à punição do deputado Renato Freitas (PT), ontem (30). O parecer da relatora segue a mesma linha do voto em separado já apresentado pelo deputado Marcio Pacheco (PP), que defende a aplicação da sanção máxima prevista no regimento interno da Casa: a suspensão das prerrogativas parlamentares — como o direito de participar ou presidir comissões, bem como relatar projetos. Pacheco defende 60 dias de punição e Huçulak, 30 dias.

Acusações

Freitas é acusado de utilizar sua condição de parlamentar para facilitar o acesso de manifestantes ao prédio da Alep, durante protestos em junho de 2024. A ação resultou na ocupação do plenário e na interrupção das atividades legislativas. O Conselho de Ética terá nova reunião hoje, às 13h, no Plenarinho.

Martins no Novo

O vice‑prefeito de Curitiba, Paulo Martins (PL), deve se filiar nos próximos dias no Partido Novo. O ato de filiação deverá ter a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Com a mudança, Martins sai do PL, partido ligado ao presidente Jair Bolsonaro, e entra no Novo com carta branca para construir uma pré‑campanha eficiente. Cogita-se, por exemplo, que Martins poderá ser candidato ao governo do Paraná nas eleições de 2026.

Viagem cancelada

Foi cancelada a viagem do Procurador-Geral do Estado do Paraná, Luciano Borges dos Santos, e de outros dois procuradores do Estado ao XIII Fórum de Lisboa — que é realizado de 2 a 4 de julho em Portugal. Organizado pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, o evento jurídico é conhecido como “Gilmarpalooza”. O governo informou que partiu dos procuradores a decisão de não mais participar do fórum jurídico. Mas segundo informações, a viagem não teria caído nada bem no Palácio Iguaçu.