Cascavel instala 160 lixeiras na região do Centro

Do total de 160 lixeiras, 76 já foram instaladas nas ruas Paraná e Rio Grande do Sul. As estruturas são duplas e contam com dois contentores, cada um para uma finalidade, além de uma bituqueira e o poste de fabricado em madeira plástica reciclada. O investimento é de R$ 68 mil. A ação faz parte do programa Cidade Limpa.

RUAS TRANSVERSAIS

Nas ruas transversais à Rio Grande do Sul, as lixeiras serão instaladas da Rua Presidente Bernardes até a Rua Machado de Assis, São dois conjuntos por quadra, sendo um de cada lado da rua.

Nas ruas transversais à Paraná, dois conjuntos serão instalados por quadra, um de cada lado da rua na extensão que vai da Rua Voluntários da Pátria até a Presidente Bernardes.

Já na Avenida Brasil serão instaladas da Praça do Migrante até a Rua Voluntários da Pátria, sendo também dois conjuntos por quadra, um de cada lado da rua.