Cartunista e Miss Brasil Sênior lançam livro em Umuarama

Anecy e Marcos Vaz no Destaques do Ano. Ela premiada como Escritora, Modelo e Miss Beleza Brasil Sênior - Foto: Divulgação

O cartunista umuaramense Marcos Vaz e a Miss Brasil Sênior Anecy Oncken, lançam nesta quinta-feira (21), um livro voltado à educação e à prática esportiva, direcionado às crianças e aos jovens.

O livro “Umuaraminha Umuaramando os Esportes” será lançado no Senac, às 19h. A obra literária é fruto da parceria entre o cartunista e a Miss Brasil Sênior.

De acordo com Vaz, o livro fala sobre saúde e prática esportiva e servirá também como incentivo às crianças.

Além do lançamento do livro, o evento é uma homenagem à memória do pioneiro Mário Oncken, pai de Anecy, e ao extinto clube de futebol Tigrão.

Para participar do evento de lançamento, basta adquirir os convites no valor de R$ 30, na Livraria Paraná (Avenida Paraná, 4505 – telefone – 36224838) ou na portaria do Senac no dia do evento. Cada convite dá direito a um exemplar do livro e ao coquetel, com acompanhante. Também haverá sorteios de brindes e, 10% do valor arrecadado com a venda dos convites será revertido para a Associação de Pais e Amigos dos Autistas (AMA).

Fonte: Tribuna Hoje News