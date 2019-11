Cartas ao Bom Velhinho

Reportagem: Milena Lemes

Os 170 alunos do Eureca I, no Bairro Interlagos, em Cascavel, estão empenhados em uma atividade divertida: escrever cartas para o Papai Noel.

De acordo com a coordenadora do Eureca, Adriana Rossini, as cartas estarão disponíveis para adoção do dia 20 de novembro até 13 de dezembro.

Cada aluno pode fazer até três pedidos: “Às vezes eles pedem algo muito caro, então sugerimos que também peçam outras coisas”, explica Adriana.

Os amigos Emily Bueno, Ketlyn Pereira, Isis Maria Pedroso e Wuenderson Felipe Jesus Ramos foram unânimes no pedido: material escolar. “Eu também pedi uma bicicleta e um tênis, mas estou ansiosa para ganhar qualquer um dos presentes”, conta Emily Bueno, de 11 anos.

Como adotar

Para adotar uma cartinha é preciso entrar em contato com a coordenadora do Eureca I, Adriana Rossini, pelo telefone (45) 3902-1761. “Nós pedimos para que as pessoas liguem primeiro, porque podemos explicar como funciona para adotar a carta, e, se a pessoa tiver interessem ela vem até aqui e retira a cartinha”.

Entrega

Os presentes serão entregues no dia 19 de dezembro. Na data, o Eureca I fará duas ceias de Natal, uma pela manhã e outra pela tarde.