O cantor sertanejo Anildo Ribeiro Morais morreu, na noite dessa segunda-feira (05), após se apresentar ao vivo pelas redes sociais. Morador de Ponte Serrada, na Serra Catarinense, ele era conhecido como Serraninho.

No ao vivo Serraninho se apresentava com o filho, com quem fazia dupla. Eles eram Fred e Flavio. De acordo com o perfil oficial do cantor, ele sofreu um infarto fulminante horas após a live.