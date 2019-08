O CRC (Clube de Regatas Cascavel) rumou ontem para Brasília (DF), onde disputará de quinta-feira (29) a domingo o Campeonato Brasileiro Interclubes de Canoagem e Paracanoagem Velocidade.

A equipe cascavelense, que no início do ano venceu a Copa Brasil da modalidade, em São Paulo, viajou com 21 atletas para o Distrito Federal.