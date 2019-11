Calçadão fica aberto e atividades serão descentralizadas no mês de dezembro

O prefeito Leonaldo Paranhos determinou que durante o mês de dezembro a Avenida Brasil em Cascavel fique aberta para o trânsito de veículos aos domingos no trecho entre as ruas Carlos Gomes e 7 de Setembro, no qual tradicionalmente o tráfego é interrompido no período da tarde para as atividades do Domingão-Calçadão-Fechadão. Neste mês de dezembro, a atividade que caiu no gosto da população será descentralizada e, a cada domingo que antecede o Natal, realizada num ponto diferente da cidade.

“Excepcionalmente neste mês de dezembro – já a partir deste domingo, dia 1º – vamos descentralizar o Domingão para os bairros e deixar a Avenida Brasil aberta; não queremos neste período obstruir a via; vamos permitir que os consumidores possam circular livremente para as compras de fim de ano também com os veículos, pois entendemos que este é um período importante para o comércio”, detalhou o prefeito.

As brincadeiras oferecidas às crianças, brinquedos infláveis, atividades recreativas e culturais do Domingão-Fechadão serão realizadas do dia 1 ao dia 22 de dezembro em diferentes Territórios. No dia 29 de dezembro será considerado recesso.

Confira o cronograma descentralizado de dezembro

01/12 – Das 14h às 18 horas – Zoológico Municipal

08/12 – Das 14h às 18 horas – Praça CEU das Artes – Santa Cruz

15/12 – Das 14h às 18 horas – Calçadão do Floresta

22/12 – Das 14h às 18 horas – Centro Esportivo Ciro Nardi