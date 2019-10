Brasileirão. Palmeiras e São Paulo fazem clássico paulista dentro do G4

São Paulo – Rivais que já se enfrentaram três vezes neste ano, sem nenhum ter vencido, Palmeiras e São Paulo voltam a ficar frente a frente pelo Brasileirão nesta quarta-feira, dia no qual abrem a 29ª rodada, a que marca a contagem regressiva de 10 jogos para o fim do campeonato. O jogo será às 19h30, no Allianz Parque.

No duelo pelo primeiro turno, no Morumbi, a igualdade foi por 1 a 1 graças a um gol bizarro marcado por Dudu – chutou, a bola desviou em Reinaldo, subiu, bateu no travessão, voltou em Volpi e entrou. Aliás, o Choque Rei tem sido marcado por gols “diferentes” nos últimos anos. Os de cobertura de Robinho sobre Rogério Ceni em 2015 e de Dudu sobre Dênis em 2017 são os mais recentes exemplos.

Também recente, porém válida, é a invencibilidade que o Verdão ostenta como mandante diante do Tricolor. Em oito partidas desde a inauguração da nova casa palmeirense, em 2014, foram oito jogos, com sete vitórias dos anfitriões e um empate, com 21 gols palmeirenses e três são-paulinos.

Já a novidade em relação aos anos anteriores é que desta vez o clássico tende a ser mais equilibrado. No início do ano, no Paulistão, o favorito ao título Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo na semifinal em pleno Allianz Parque, nos pênaltis, após dois empates sem gols no tempo normal. Na igualdade do primeiro turno do Brasileirão, o time alviverde também era favorito – liderava a classificação de forma invicta e o Tricolor era o nono colocado. Desta vez, o Palmeiras chega como vice-líder e o São Paulo como quarto colocado, separados por oito pontos.

As equipes

Para o Choque Rei desta noite, o técnico Mano Menezes conta com o retorno do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, que cumpriu suspensão na vitória sobre Avaí. Já Marcos Rocha e Willian voltaram a treinar normalmente e devem ser titulares. Do outro lado, Fernando Diniz conta com os retornos de Juanfran e Toró, de lesão, e de Daniel Alves e Luan, de suspensão. Os quatro foram ausência na última rodada, na vitória sobre o Atlético-MG.