Brasileirão 2019 será marcado por novidades

Campeonato mais disputado do mundo, a Série A do Brasileirão 2019 começa neste fim de semana. Em nenhum outro país tantos times iniciam a competição como favoritos ao título. Enquanto a disputa pela taça sempre se restringe a duas ou três equipes na Espanha, na Inglaterra ou na Itália, por exemplo, no Brasil são de sete a oito candidatos a terminar o ano como campeão nacional.

O atual vencedor é o Palmeiras, que é também o detentor de mais taças do campeonato em sua galeria de troféus, com dez conquistas. Sem terminar no topo da classificação desde 2004, o Santos é o segundo na lista dos maiores campeões: oito vezes. Corinthians, hepta, e São Paulo, hexa, também estão dentre os que mais vezes venceram o Brasileirão.

Este ano, a competição terá uma novidade em relação às edições anteriores: o uso do árbitro de vídeo, o popular VAR (sigla em inglês para árbitro assistente de vídeo, ou Video Assistant Referee), em todos os 380 jogos do campeonato.

Além disso, há as novas regras aprovadas pela Fifa, que já serão implantadas desde a 1ª rodada, apesar da data de 1º de junho para a implantação oficial em todo o mundo.

Outra particularidade do Brasileirão 2019 é que ele terá uma pausa de um mês entre a 9ª e a 10ª rodada para as disputas da Copa América, que será realizada de 14 de junho a 7 de julho. Ou seja, as equipes terão um intervalo extra para rever planejamentos e avaliar suas ações no início da competição.

Ciente de que todo torcedor brasileiro apaixonado por futebol, o jornal O Paraná, empresa do mesmo grupo ao qual pertence o jornal Hoje News, mantém a tradição de publicar a tabela dos dois turnos do Brasileirão e mais um quadro para aqueles que gostam de acompanhar ponto a ponto o desempenho do seu time e dos seus rivais. Leitores do Hoje News que quiserem a tabela podem retirá-la gratuitamente na redação dos jornais, na Rua Pernambuco, 1600.

SÉRIE A

1ª rodada

Sábado

16h São Paulo x Botafogo

19h Atlético-MG x Avaí

19h Chapecoense x Internacional

21h Flamengo x Cruzeiro

Domingo

11h Grêmio x Santos

16h Athletico-PR x Vasco

16h Bahia x Corinthians

16h Ceará x CSA

19h Fluminense x Goiás

19h Palmeiras x Fortaleza

As mudanças nas regras

As novas regras do futebol mundial foram estipuladas pela International Football Association Board (Conselho da Federação Internacional de Futebol) da Fifa ainda no mês de março para entrarem em vigor em junho, no início da temporada europeia. Contudo, no Brasil, as novidades já estarão sendo implantadas a partir deste fim de semana, nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Confira quais são as principais delas:

Substituição

Afim de dar dinâmica ao jogo e evitar a “catimba” para ganhar tempo, os jogadores substituídos passarão a ter a obrigação de deixar o campo na linha do campo mais próxima a ele, seja lateral ou de fundo.

Tiro de meta

A partir de agora, o tiro de meta não tem a obrigatoriedade de ser batido para fora da grande área, ou seja, os zagueiros podem receber um passe no tiro de meta ainda dentro da área defensiva da sua equipe.

Mão na bola

Essa medida não é propriamente uma mudança da regra, mas foi composta também para tornar mais rígidas as marcações de mão na bola. Gols marcados diretamente com a mão ou oportunidades de gol criadas depois de ganhar a posse da bola com a mão, mesmo que de forma acidental, não devem mais ser permitidas e a falta deve ser marcada imediatamente.

Bola ao chão

A partir de agora, a bola não será mais colocada em disputa, mas devolvida ao último jogador que a tocou. Em lances de bola rolando e que acidentalmente toque o árbitro, a bola será devolvida ao time que a possuía. Vale ressaltar que nas paralisações que acontecerem dentro da área a bola será dada ao goleiro.

Formação de barreira

Quando houver três ou mais jogadores na formação da barreira, atletas adversários deverão estar a um metro de distância dela. Caso não respeite a exigência, o jogador que esteja a menos de um metro de distância da barreira será penalizado.

Goleiro nos pênaltis

Agora os goleiros precisarão ter apenas um dos pés sobre a linha. O goleiro, porém, não poderá ficar nem atrás nem à frente da linha. A regra visa auxiliar a antecipação do goleiro em casos de “paradinhas”, nas quais o cobrador leva certa vantagem sobre o arqueiro.

Comemoração de gols

O cartão amarelo dado a um jogador por celebrar ilegalmente um gol (como tirar a camisa) será mantido mesmo que o gol venha ser anulado por qualquer motivo.

Saída de bola

O jogador que ganhou no sorteio o direito de escolher para qual lado do campo ele começa atacando poderá agora também decidir quem começa o jogo com a posse de bola.

Recuo de bola

Se um goleiro tenta chutar a bola vinda de um arremesso lateral ou recuo de bola de um jogador de sua equipe, mas esse chute sai errado ou ele não acerta a bola, ele pode então pegar a bola com a mão. Antes dessa mudança, ele não pode pegar a bola com a mão em nenhuma hipótese.

Cobrança rápida e aplicação de cartão

Os árbitros não precisarão interromper uma cobrança de falta rápida que crie chance de gol, caso tenham de aplicar um cartão amarelo ou vermelho. Ele poderá esperar o lance seguir e só depois aplicar a punição, que pode passar de vermelha para amarela se a nova situação criada gerar nova oportunidade de gol. Mas se o árbitro distrair uma equipe ao iniciar o procedimento de aplicar um cartão, a cobrança rápida de falta não será permitida.

Advertência para técnicos

O árbitro poderá advertir membros da comissão técnica com um cartão amarelo, antes da expulsão direta, como ocorre atualmente. Se as reclamações continuarem, será expulso com o cartão vermelho.