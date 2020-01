Brasil tem três indicados para o Prêmio Laureus

Rio de Janeiro – A mídia esportiva mundial elegeu os indicados do 20º aniversário do Prêmio Laureus, o Oscar do esporte mundial. Dentre os concorrentes estão três brasileiros. Agora, os atletas (femininos e masculinos) e as equipes participantes aguardarão até o dia 17 de fevereiro para a principal cerimônia de premiação internacional de esportes, que será em Berlim (ALE).

Dentre os concorrentes na categoria esportes de ação, está o surfista potiguar Ítalo Ferreira, campeão do mundo em 2019, e a skateboarder maranhense Rayssa Leal, de 11 anos e conhecida como “Fadinha”. Os outros concorrentes ao Laureus de melhor atleta de ação são o estadunidense -americano Nyjah Huston (atual campeão mundial de skate street), a havaiana Carissa Moore (atual campeã mundial do circuito feminino de surfe), a estadunidense Chloe Kim (campeã mundial de snowboard) e o canadense Mark McMorris (vice-campeão mundial de snowboard).

Os vencedores do Prêmio Laureus, que reconhecerá as conquistas esportivas em 2019, serão escolhidos por 68 membros da Laureus World Sports Academy. Os fãs do esporte, entretanto, também podem votar este ano, por meio de concorrentes ao Momento Esportivo Laureus (laureus.com/vote): a eleição pública 2000/2020, que celebrará o poder transformador do esporte e reforçará a mensagem do 20º aniversário: “O esporte nos une”.

O Prêmio Momento Esportivo Laureus lista 20 histórias do esporte nas duas últimas décadas que deixaram sua marca no mundo, demonstrando valores esportivos como: fair play, humanismo, superação de adversidades, dedicação e força de união por meio do esporte. Vencedora dessa Estatueta em 2018, a Chapecoense concorre de novo ao prêmio como os “Eternos Campeões”, em referência ao amistoso que homenageou as vítimas do acidente aéreo ocorrido em novembro de 2016.

Melhores atletas

Na categoria melhor esportista do ano, concorrem no masculino o tenista três vezes vencedor do Prêmio Laureus e número um do mundo, Rafael Nadal, o hexacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton, o hexacampeão de motovelocidade Marc Márquez, e o seis vezes melhor jogador de futebol do mundo Lionel Messi. Foram também indicados Eliud Kipchoge, o primeiro atleta a correr uma maratona em menos de duas horas, e o lendário jogador de golfe Tiger Woods, que conquistou seu 15º Major Championship no Masters. No feminino, concorrem Megan Rapinoe, Bola de Ouro e Chuteira de Ouro na Copa do Mundo Feminina da Fifa, a ginasta Simone Biles, as estrelas do track and field Allyson Felix e Shelly-Ann Fraser-Pryce; a primeira tenista asiática a ser classificada numero um do mundo Naomi Osaka e a grande nadadora dos EUA, Mikaela Shiffrin.