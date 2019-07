Brasil é o país da América do Sul com o maior número de membros SUD

Apesar de que o catolicismo seja a religião predominante no país, cada vez mais outras religiões estão mais presentes. Esse é o caso da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como Igreja de Jesus Cristo, que cada vez mais tem aumentado os seus números, tanto que atualmente o país conta com o maior número de membros, assim como a maior quantidade de templos dos Santos dos Últimos Dias em toda América do Sul.

Brasil VS outros países

Com 1.409.047 membros, o Brasil se posiciona como o país com o maior número de membros na América do Sul e o terceiro de toda América, apenas abaixo dos Estados Unidos e México, que por sua vez, são o primeiro e o segundo dos países a nível mundial com o maior número de membros.

A Igreja tem mais de 16.313.000 membros e 209 templos no mundo, os quais 81 estão nos Estados Unidos, o país com mais recintos e maior número de membros, são mais de 6.681.000. Outros países com mais templos são; o Canadá onde há oito, o Brasil com sete templos e a Austrália com cinco.

Os templos do Brasil

Qualquer pessoa pode utilizar os serviços dominicais ou atividades realizadas nas capelas ou centros de reunião da Igreja, mas nos templos apenas podemos ingressar os membros que foram entrevistados pelo seu Bispo para que se obtenha uma recomendação para realizar as ordenações como casamentos, batismos, entre outros.

O presidente Russell M. Nelson desde 2018, anunciou 27 novos templos pelo mundo. No dia 7 de abril de 2019 ele anunciou oito novos templos; em outubro do ano passado foi anunciado doze templos (o maior número de recintos anunciados no mesmo dia) e em abril de 2018 foram anunciados mais sete.

O início dos templos no Brasil tem a sua origem em 1975, quando foi anunciada a construção do Templo de São Paulo, o primeiro templo da Igreja no Brasil e em toda América Latina. O Templo de São Paulo foi dedicado em 31 de outubro de 1978 pelo presidente Spencer W. Kimball. No mesmo ano foi organizada a Estaca de Manaus, a primeira Estaca do Amazonas e da região norte, na qual contou com quatro ramos, uma ala e 1325 membros.

Atualmente os templos no Brasil são:

Templo de Campinas, Brasil em Campinas, São Paulo dedicado no dia 17 de maio de 2002

Templo de Curitiba, Brasil em Curitiba, Paraná, dedicado no dia 1 de junho de 2008

Templo de Fortaleza, Brasil em Fortaleza, Brasil, dedicado no dia 2 de junho de 2019

Templo de Manaus, Brasil em Manaus, Amazonas, dedicado no dia 10 de junho de 2012

Templo de Porto Alegre, Brasil em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, dedicado no dia 17 de dezembro de 2000

Templo de Recife, Brasil em Recife, Pernambuco dedicado no dia 15 de dezembro de 2000

Templo de São Paulo, Brasil em São Paulo, São Paulo dedicado no dia 30 de outubro de 1978

Se você quiser saber mais sobre a Igreja no Brasil e os requisitos necessários para entrar em um templo, visite uma das centenas de capelas espalhadas em todo o território, onde você poderá conversar com um missionário.