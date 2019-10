Brasil encerra participação nos Jogos Mundias de Praia com 12 medalhas

A primeira edição dos Jogos Mundiais de Praia, em Doha, no Catar, ficará marcada pelos recordes do Time Brasil. Além de ter enviado a maior delegação do evento, com 77 atletas, o País encerrou sua campanha como líder no total de medalhas da competição: 12 (5 ouros, 4 pratas e 3 bronzes). Pelo número de ouros, o Brasil ficou em segundo lugar, atrás somente da Espanha, com 7.

“O saldo da participação brasileira é bem positivo. Participamos de nove modalidades e medalhamos em sete, mais do que todos os outros países e empatados com a Espanha. Posso afirmar que alcançamos todos os objetivos traçados. Esse resultado confirma que o Brasil é uma força mundial nos esportes de praia”, afirmou a Chefe de Missão do Time Brasil nos Jogos Mundiais de Praia, Mariana Mello.

Outro número expressivo é o de atletas brasileiros que subiram ao pódio em Doha: 59 (ou 76,6% dos integrantes). No último dia de competições, o Time Brasil conquistou oito medalhas, com títulos no beach tennis (André Baran/Rafaella Miiller – duplas mistas), no beach soccer masculino e no handebol de areia masculino.

Das 12 medalhas, metade foi conquistada em provas femininas (2 ouros, 2 pratas e 2 bronzes). Já os homens trouxeram 2 ouros e 2 pratas. Além disso, o País conquistou 1 ouro e 1 bronze em disputas mistas.