BR-277: Pedágio 30% mais barato a partir de hoje

Cascavel – Quem trafegar pela BR-277 entre Cascavel e Candói a partir de hoje vai pagar menos pedágio. Entrou em vigor à 0h desta terça-feira (1º) o descontou de 30% nas tarifas nas praças de São Miguel do Iguaçu, Céu Azul, Cascavel, Laranjeiras do Sul e Candói. Além desse trecho, os motoristas que passarem pela praça administrada pela Ecovia, em São José dos Pinhais, terão o mesmo percentual de desconto.

Isso será possível porque a EcoRodovias S.A., controladora das duas concessionárias, assinou acordo de leniência com o MPF (Ministério Público Federal) e um dos termos é a redução da tarifa como forma de compensação aos usuários que foram lesados no valor de R$ 220 milhões. A previsão é de que essa redução valha por mais de um ano, já que ela deverá ocorrer até que esses recursos se esgotem.

Além desses valores, há a previsão de outros R$ 150 milhões destinados a obras, sendo R$ 130 milhões no trecho administrado pela Ecocataratas e R$ 20 milhões no da Ecovia.

Segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), está em análise quais edificações serão contempladas.

O setor produtivo e a sociedade civil organizada na região oeste pleiteiam a reestruturação do Trevo Cataratas, em Cascavel. Se não for possível, pedem para que seja dada continuidade à duplicação da BR-277 no sentido Cascavel/Matelândia. Estima-se que, com os valores indicados, seria possível duplicar de Cascavel até as proximidades de Santa Tereza do Oeste.