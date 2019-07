Bolsonaro sugere embargar dados sobre desmatamento “exagerados”

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (PSL) questionou novamente nessa segunda-feira (22) a divulgação de dados do monitoramento de desmatamento pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Segundo ele, os números são “exagerados” e é necessário ter “mais responsabilidade” em torná-los públicos. Ele sugeriu que os dados sejam embargados antes de serem divulgados para ele “não ser pego de calças curtas”.

“Pode divulgar os dados, mas tem de passar para as autoridades, até para não ser surpreendido. Eu não posso ser surpreendido por uma informação tão importante como essa daí. Eu não posso ser pego de calças curtas. As informações têm de chegar ao nosso conhecimento de modo que a gente possa tomar decisões precisas em cima dessas informações e não ser surpreendido”, afirmou, ao ser questionado se ele pretende não mais apresentar os dados.

Bolsonaro vem questionando desde sexta-feira números que mostram que o desmatamento da Amazônia disparou nos últimos meses. Em junho, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a alta foi de cerca de 90% de acordo com alertas de desmatamento feitos pelo sistema Deter, do Inpe. Em julho, até sábado, a alta já era de 111% em relação a julho do ano passado. Em café da manhã com a imprensa estrangeira, ele falou que os números eram mentirosos e que o diretor do Inpe, Ricardo Galvão, estaria “a serviço de alguma ONG”.

“Quando o Inpe detecta um número qualquer, tem de subir esses dados para o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, antes passando pelo Ibama, antes de divulgar. Não pode ir na ponta da linha alguém simplesmente divulgar esses dados. Porque pode haver algum equívoco. Pode. E nesse caso, como divulgou, há um enorme estrago para o Brasil. A questão ambiental, o mundo todo leva em conta”, disse ontem, referindo-se ao Mercosul e a acordos bilaterais.