Bolsa Família fechou 2019 com mais de 2 mil na fila

Em dezembro, 6.646 famílias de Cascavel receberam a parcela referente ao Bolsa Família. Em três meses houve a inclusão de 1.558 famílias, contudo, outras 2.051 ficaram de fora do programa e continuam na lista de espera para receber o benefício, conforme a Secretaria de Assistência Social.

O valor de cada benefício é de R$ 41 e cada família pode acumular até cinco benefícios por mês, chegando a R$ 205. No ano, foram transferidos às famílias o total de R$ 9.436.932. O programa tem como público-alvo as famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza e que possuem renda mensal de R$ 89 a R$ 178, com crianças ou adolescentes. Para integrar o programa é preciso fazer o Cadastro Único e aguardar ser chamado. A seleção das famílias é feita por um sistema informatizado.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, as famílias que não atualizam os dados cadastrais podem perder o benefício.

Há também aquelas que deixam o programa porque melhoraram a renda.