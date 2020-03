Bebê nasce em ambulância do CONSAMU

WhatsApp Image 2020-03-30 at 10.48.24

Socorristas do Samu de Marechal Cândido Rondon prestaram atendimento domiciliar a uma gestante, com 40 semanas de gestação, na manhã de ontem (29). A caminho do hospital municipal Dr. Cruzatti, a mulher entrou em trabalho de parto.

A equipe composta de técnica em enfermagem (Talita) e condutor socorrista (Elton) realizou o primeiro atendimento, e o bebê nasceu no interior da ambulância. O parto foi realizado com sucesso. Em seguida, a equipe transferiu a mãe e o bebê (sexo masculino) ao hospital de destino.