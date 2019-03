Barça x United e City x Tottenham são os destaques no sorteio da Champions

Zurique – A Uefa sorteou nessa sexta-feira os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. A Juventus de Cristiano Ronaldo enfrentará o Ajax, num duelo entre os times responsáveis pelas eliminações dos espanhóis Atlético e Real Madrid depois de perderem os jogos de ida.

Já o Barcelona de Messi tem como adversário o Manchester United. Como foi definido em seguida o caminho dos times na semifinal, um duelo entre o português da Juve e o argentino do Barça só é possível na decisão do título, dia 1º de junho, no Estádio Metropolitano, em Madri.

Dos outros três times ingleses nas quartas de final, dois se enfrentam: o Manchester City encara o Tottenham Hotspur, enquanto o Liverpool, vice-campeão europeu na temporada passada, enfrenta o Porto. Os jogos de ida estão marcados para 9 e 10 de abril, e as partidas de volta serão na semana seguinte, nos dias 16 e 17.

Depois dos confrontos das quartas serem definidos, a Uefa sorteou o chaveamento da fase seguinte, a semifinal. Quem levar a melhor no duelo entre Tottenham e City terá como rival o vencedor de Ajax x Juventus e começa a fase jogando em casa.

O outro confronto semifinal terá o ganhador de United x Barcelona diante de quem passar de Liverpool x Porto, com o mando no jogo de volta saindo do duelo entre ingleses e portugueses – mas, se os dois times de Manchester avançarem, inverte, e desta vez os Red Devils são beneficiados, podendo decidir no Old Trafford.