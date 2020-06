Bandeirada. Varandinha marcou época e Rali de Estação

Rali de Estação

Varandinha marcou época em Cascavel

José Dimas Moreira, o Varandinha, marcou época em Cascavel. A década de 1980 foi histórica para ele. Primeiro como empresário, uma vez que sua pizzaria, A Varandinha, era a mais badalada da cidade. E depois como piloto. Foi um dos astros da categoria Hot Dodge, que revelou muitos pilotos, entre eles Ângelo Giombelli, que mais tarde viria a ser tricampeão da Stock Car.

A pizzaria A Varandinha era o point da cidade. Era o encontro dos casais e é difícil um jovem daquela época que não a tenha freqüentado. Mas Dimas tinha uma lei que inibia beijos e abraços dos namorados dentro do estabelecimento. Muitos dos hoje senhores e senhoras de meia idade, já chegando à terceira idade, foram colocados para fora por se excederem nos amassos. “A Varandinha era o local onde os casais iam jantar. Eles não aceitavam a chamada ‘liberdade dos jovens’”, diz Dimas.

Nas pistas, Dimas competiu de 1982 a 1991. Encerrou a carreira na Cascavel de Ouro de 1991, quando se sagrou campeão da categoria Hot Dodge, formando dupla com Gilnei Faoro, já falecido. “Tenho orgulho de dizer para os netos que sou campeão da Cascavel de Ouro, assim como Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1”, gaba-se Dimas.

Dimas se define como um piloto arrojado, tanto que, em 1982, seu ano de estreia nas pistas, conquistou o título da categoria Hot Dodge. “Comigo o negócio era acelerar. Se o motor era forte, procurava andar 20% mais rápido do que os adversários. Arriscava tudo, por isso bati ou levei batida em todas as curvas do autódromo de Cascavel. Algumas foram muito fortes. Mas foi uma época muito boa. Só não sei se fiquei conhecido porque era o dono de A Varandinha ou se A Varandinha ficou famosa em função das minhas performances no autódromo”, frisa Dimas.

O futuro

Afastado das pistas por 28 anos, Dimas diz que ainda não é um piloto aposentado. Ele almeja ainda participar da Cascavel de Ouro e adianta que poderá ser na edição deste ano, marcada para 1º de novembro.

Dimas informa que está em entendimento com Luiz Carlos Vendramin, de Campo Mourão, para serem uma das duplas da Cascavel de Ouro deste ano. Eles analisam qual seria o carro ideal para dois veteranos e quem seria o melhor preparador. Dimas e Vendramin foram adversários na Hot Dodge e mantêm fortes laços de amizades até hoje.

José Dimas Moreira foi campeão da Hot Dodge em 1982 e da Cascavel de Ouro em 1991

Dimas teve toda a sua história nas pistas registrada nas páginas de O Paraná

Dimas tem o recorde de ter batido em todas as curvas do autódromo de Cascavel

Fotos: Arquivo pessoal