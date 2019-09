Auditoria avalia qualidade do transporte público de Cascavel

Seis analistas do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) estão em Cascavel para auditar a qualidade do transporte público. O trabalho se estenderá até sexta-feira (27) e integra o PAF (Plano Anual de Fiscalização) de 2019 do TCE, busca avaliar a gestão do serviço, realizada pela Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), com ênfase no planejamento, na fiscalização e na execução contratual.

Para tanto, os servidores do órgão de controle externo estão verificando in loco a situação dos terminais e das linhas de transporte coletivo. Nas visitas, são conferidas questões como acessibilidade, lotação e horários dos ônibus. Usuários do sistema também estão sendo entrevistados como parte das diversas validações qualitativas aplicadas pela equipe.

E, ainda, a sede da Cettrans será local de atenção dos auditores, com a finalidade de checar o cumprimento de critérios operacionais por parte dos gestores da empresa pública.

Relatório final

A fiscalização que acontece em Cascavel nesta semana segue os moldes do trabalho-piloto feito em Ponta Grossa em 2018, no âmbito do PAF daquele ano. Na ocasião, após duas auditorias presenciais, a equipe multidisciplinar de auditores do TCE produziu relatório final que apontou para a existência de uma série de problemas no serviço local de transporte público, apresentando 13 sugestões de medidas para solucionar as falhas encontradas – algumas delas já implementadas pela administração municipal.