Após passar à final com o segundo melhor tempo da semifinal, paulista Alison Brendom dos Santos, campeão dos Jogos Pan-Americanos e atual quinto melhor do ranking mundial, com apenas 19 anos de idade, terminou sua participação nos 400m com barreiras do Mundial de Atletismo na sétima posição em Doha, no Catar. na disputa pelo ouro, o brasileiro ficou para trás logo após a largada, mas ainda assim terminou a prova com 48s28, o melhor tempo de sua vida.