Atividades remotas da educação iniciam na quarta-feira, em Santa Terezinha de Itaipu

Com a suspensão das aulas por tempo indeterminado devido a propagação do novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Educação de Santa Terezinha de Itaipu, vai retornar o calendário escolar por meio de atividades remotas. Os materiais serão entregues aos pais e/ou responsáveis, toda quarta-feira, a partir do dia 13.

O conteúdo preparado pelas escolas, será disponibilizado para 2.200 alunos matriculados na Educação Infantil Pré – Escolar, anos iniciais do Ensino Fundamental e EJA da Rede Municipal. De acordo com a secretária de Educação, Simara Jorge, as atividades serão elaboradas com o objetivo de manter o vínculo escolar, enquanto as aulas presenciais estão suspensas. “As atividades realizadas em casa, serão computadas e avaliadas pelos professores, para que os alunos não tenham o ano letivo prejudicado”, explicou.

Respeitando as medidas restritivas de combate ao novo coronavírus, os materiais serão entregues nas escolas, aos pais e/ou responsáveis, toda quarta-feira, em horários alternados, evitando aglomerações.

Confira o cronograma de retirado do material:

1º ano 8h às 9h 2º ano 9h às 10h 3º ano 10h às 11h 4º ano 14 às 15h 5º ano 15h às 16h Educação infantil 16h às 17h EJA 19h às 20h

Os pais que não dispõe de horário comercial, poderão retirar os materias no período noturno, entre 19h e 20h